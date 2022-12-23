Рождество уже на носу, но, к сожалению, новости сегодня не слишком праздничные. RUS TVNET собрал для вас главное за пятницу, 23 декабря.
Главное за 23 декабря ⟩ Жестокое убийство школьницы, стрельба в Париже и крысы в рижской квартире
Новости Латвии:
21 декабря 2022 года прокурором Пририжской прокуратуры в суд направлено уголовное дело, по которому восемнадцатилетний юноша обвиняется в убийстве одноклассницы при отягчающих обстоятельствах, т.е. с особой жестокостью и с последующим осквернением трупа, сообщается на сайте латвийской прокуратуры.
В начале лета вечером, около 20:00, в Риге на пересечении улиц Августа Деглава и Улброкас столкнулись два автомобиля. Авария довольно необычная, так как одним из участников была машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая в это время выехала на вызов с включенными сиренами и мигалками. Водитель машины NMPD обратился в передачу Bez Tabu по подозрению в возможном влиянии на расследование дела.
Со следующего года eID-карта будет обязательным документом. В передаче Латвийского телевидения 4. studija ответственное министерство объяснило, что стране нужен способ, позволяющий человеку удостоверить свою личность в электронной среде.
Ушел из жизни латвийский хирург, доктор медицины, доцент Анатолий Никитин, сообщил в соцсетях ректор Рижского университета им. Страдиня (RSU) Айгар Петерсонс.
6 декабря в 21:00 в Валмиере, на улице Ригас, 74, из магазина Rimi неизвестный мужчина украл пять единиц коньяка MARTELL VSOP, причинив магазину материальный ущерб на сумму 239,95 евро, сообщает Государственная полиция.
В этом году к административной ответственности за незнание государственного языка были привлечены 166 педагогов, сообщила агентству LEТА начальник отдела языкового контроля Центра государственного языка (VVC) Мадара Реке.
Рижанин Олег уже давно борется с крысами, заполонившими его место жительства, сообщает передача Bez tabu. Олег живет в девятиэтажке на улице Маскавас уже около двадцати лет. Повседневная жизнь шла гладко, пока менее двух лет назад возле дома не появились незваные гости - крысы.
Читатель TVNET обратил внимание на технические проблемы автобуса Rīgas satiksme. Мы связались с предприятием, чтобы разъяснить эту ситуацию.
За рубежом:
Чтобы привезти президента Украины Владимира Зеленского из Украины в столицу США, были предприняты экстраординарные меры безопасности. Это свидетельствует о том, насколько обе страны ценят свои взаимоотношения.
В результате стрельбы в центре Парижа около полудня в пятницу, 23 декабря, три человека погибли и еще трое получили ранения, сообщили в полиции и прокуратуре.
Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек написал открытое письмо, в котором раскритиковал Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация) за то что они не исключили из соревнований российских спортсменов.
Бывшая профессиональная боксёрша Вивиан Обенауф получила тюремный срок за жестокое убийство своего мужа, сообщает Boxing Scene.
Холодный ветер с температурой до -40 градусов по Цельсию вызвал в четверг, 22 декабря, настоящий хаос с рождественскими путешествиями в США, где тысячи рейсов были отменены, а автомагистрали - закрыты.
Интересное чтиво:
С начала снежного сезона уже прошло несколько недель, и вместе с выросшими кучами снега по обочинам дорог выросло и ощущение хаоса. В центре Риги видны улицы, велодорожки и тротуары, которые чем-то чистят и посыпают, но уже к середине дня они превращаются в созданное остатками снега и торопливыми шагами коричневое месиво. Тротуары постепенно зарастают снежными кучами, то тут, то там остановки либо не расчищены, либо же с них не вывезен снег.
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