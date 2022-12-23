Главное за 23 декабря ⟩ Жестокое убийство школьницы, стрельба в Париже и крысы в рижской квартире

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С начала снежного сезона уже прошло несколько недель, и вместе с выросшими кучами снега по обочинам дорог выросло и ощущение хаоса. В центре Риги видны улицы, велодорожки и тротуары, которые чем-то чистят и посыпают, но уже к середине дня они превращаются в созданное остатками снега и торопливыми шагами коричневое месиво. Тротуары постепенно зарастают снежными кучами, то тут, то там остановки либо не расчищены, либо же с них не вывезен снег.

В октябре бывший премьер-министр Латвии на концерт в честь столетия Сейма прибыл со спутницей, ранее неизвестной публике. Однако тогда Репше не раскрыл ее имя и не прокомментировал перемены в своей личной жизни. Сейчас же выяснилось, кем является эта загадочная дама.

Estonian Cell остановит производство на две недели. Член правления компании Сийри Лахе заверила Postimees, что причина кроется в высоких ценах на электричество.

Это видео иллюстрирует раскол в обществе на фоне кризисов. Почему предрождественский рекламный ролик немецкого дискаунтера стал виральным?

Американской гимнастке Оливии Данн всего 20 лет, но она уже зарабатывает около двух миллионов долларов в год. При этом спортсменка никогда не выступала на больших турнирах. Как это возможно?

RUS TVNET решил рассказать, как знаменитости готовятся к предстоящим праздникам.