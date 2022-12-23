Премьер-министр Кришьянис Кариньш с понедельника, 26 декабря, по пятницу, 30 декабря будет находиться в отпуске, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.
Кариньш на следующей неделе уходит в отпуск
Кариньш на следующей неделе уходит в отпуск
Исполняющим обязанности премьер-министра во время его отпуска назначен министр финансов Арвил Ашераденс.
Находясь в отпуске, премьер-министр продолжит следить за текущими событиями как в Латвии, так и в мире, чтобы в случае необходимости сразу же вернуться к исполнению своих обязанностей.
Уже сообщалось, что на следующей неделе, с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.
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