Кариньш на следующей неделе уходит в отпуск

Исполняющим обязанности премьер-министра во время его отпуска назначен министр финансов Арвил Ашераденс.

Находясь в отпуске, премьер-министр продолжит следить за текущими событиями как в Латвии, так и в мире, чтобы в случае необходимости сразу же вернуться к исполнению своих обязанностей.

Уже сообщалось, что на следующей неделе, с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.