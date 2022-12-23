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Кариньш на следующей неделе уходит в отпуск

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш на следующей неделе уходит в отпуск
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Līga Gredzena/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с понедельника, 26 декабря, по пятницу, 30 декабря будет находиться в отпуске, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

Исполняющим обязанности премьер-министра во время его отпуска назначен министр финансов Арвил Ашераденс.

Находясь в отпуске, премьер-министр продолжит следить за текущими событиями как в Латвии, так и в мире, чтобы в случае необходимости сразу же вернуться к исполнению своих обязанностей.

Уже сообщалось, что на следующей неделе, с 27 декабря по 5 января, президент Латвии Эгил Левитс также уйдет в ежегодный отпуск.

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