Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных

Ос считает, общая численность группировки ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могут быть бывшими заключенными. По данным США, только за последние недели в Украине были убиты около тысячи бойцов ЧВК,

при этом 90% из них - бывшие заключенные.

Кирби также отметил, что ЧВК Вагнера тратит около ста миллионов долларов в месяц на финансирование своей деятельности в Украине.

О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет "Медуза".