Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных

rus.tvnet.lv
Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: JUAN BARRETO/AFP

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что около 90% бойцов ЧВК Вагнера в Украине могут быть завербованными заключенными, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.

Ос считает, общая численность группировки ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могут быть бывшими заключенными. По данным США, только за последние недели в Украине были убиты около тысячи бойцов ЧВК,

при этом 90% из них - бывшие заключенные.

Кирби также отметил, что ЧВК Вагнера тратит около ста миллионов долларов в месяц на финансирование своей деятельности в Украине.

О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет "Медуза". 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх