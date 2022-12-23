Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что около 90% бойцов ЧВК Вагнера в Украине могут быть завербованными заключенными, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.
Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных
Совет нацбезопасности США: ЧВК Вагнера отправила на войну 40 тысяч российских заключенных
Ос считает, общая численность группировки ЧВК в Украине может достигать 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могут быть бывшими заключенными. По данным США, только за последние недели в Украине были убиты около тысячи бойцов ЧВК,
при этом 90% из них - бывшие заключенные.
Кирби также отметил, что ЧВК Вагнера тратит около ста миллионов долларов в месяц на финансирование своей деятельности в Украине.
О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет "Медуза".
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