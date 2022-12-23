"Рождественский конвой" с грузом помощи отправился в Украину

Старший сержант Андрис Осис поясняет, что отправляются самые необходимые вещи, запрошенные украинцами: "Груз содержит генераторы, это очень нужный предмет. Также положили сапоги, спальные мешки, вещи, которые пожертвовали военные и жители. А еще воду. Как бы странно это не было, ее тоже везут туда".

Каждая из трех машин имеет свою точку прибытия – Чернобыль, Славянск и Бахмут.

Перед отправкой в ​​Украину автомобили отвезли организатору Twitter-конвоя Рейнису Позняксу. Он называет это особым "Рождественским конвоем", состоящим из одиннадцати автомобилей.

"Каждый раз, когда кажется, что поляна пуста, каждую неделю снова есть что привезти. Удивительно, на что способны наши люди и как у них никогда не кончаются вещи, которые можно нам дать, чтобы отвезти в Украину ", - говорит Рейнис.