"Раньше нужно было выжить, а сейчас хочется жить". Как Киевская область переживает блэкауты

Недалеко от рынка - пункт обогрева. Там тепло, трещат дрова в буржуйке, а по периметру висят желтые и голубые шары.

Но сестрам Ольге и Светлане некогда греться, потому что у них хорошо расходятся яблоки и груши. (По крайней мере, так мне кажется. Пока я говорю с одной сестрой, другая взвешивает фрукты для клиентов. Потом они меняются).

"Тяжелее всего - без света, потому что когда исчезает тепло и вода, мне не кажется, что это большая трагедия. Люди и без этого выживали: в оккупации не было ничего, - отрезает 19-летняя Ольга, младшая. Без отопления температура у них дома опускается до +10С. - Очень радует, что начали включать воду и тепло".

Светлана, Славик и Ольга (справа) продают фрукты в Гостомеле во время затяжного блэкаута 22 декабря. Ольга говорит, что движение и общение с людьми отвлекают ее от холода Фото: BBC

Фрукты приехали из Винницкой области, где у Светланы с мужем свое хозяйство. Сестры рассказывают, что Оля с мамой решились бежать туда в середине марта через "зеленый коридор", но попали под обстрел.

Их мама сразу погибла, ее похоронили люди, жившие рядом с местом трагедии. После деоккупации сестры смогли ее перезахоронить.

Ольга рассказывает, что следит за новостями и больше всего боится повторного российского наступления.

Ирпень. "В пункте несокрушимости было тесно, как в вагоне метро"