Радиоведущая, певица и звезда шоу Лиене Ушакова в программе Kad viņas satiekas не стала скрывать, что предпочитает получать подарки на Рождество, а не дарить их.
Лиене Ушакова на Рождество радуется деньгам
На вопрос, что для нее самое важное в Рождество, Лиене без раздумий отвечает: "Подарки!".
Что касается любимого подарка, то звезда не скрывает, что она большая материалистка, и лучшим подарком называет деньги. "Мне нравятся деньги, мне нравится их тратить, мне нравится их зарабатывать, поэтому, если вы действительно не знаете, чего конкретно человек хочет на праздники, я определенно думаю, что это лучший подарок".
Когда дело доходит до праздничного настроения, то его создает елка. "Мне нравятся красивые, роскошные вещи, и я считаю, что новогодняя елка должна быть как можно больше увешана игрушками", - считает Лиене.
Яркая певица также заявляет, что у нее нет проблем с пребыванием на кухне и она очень хорошо готовит.
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