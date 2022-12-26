Лиене Ушакова на Рождество радуется деньгам

На вопрос, что для нее самое важное в Рождество, Лиене без раздумий отвечает: "Подарки!".

Что касается любимого подарка, то звезда не скрывает, что она большая материалистка, и лучшим подарком называет деньги. "Мне нравятся деньги, мне нравится их тратить, мне нравится их зарабатывать, поэтому, если вы действительно не знаете, чего конкретно человек хочет на праздники, я определенно думаю, что это лучший подарок".

Когда дело доходит до праздничного настроения, то его создает елка. "Мне нравятся красивые, роскошные вещи, и я считаю, что новогодняя елка должна быть как можно больше увешана игрушками", - считает Лиене.

Яркая певица также заявляет, что у нее нет проблем с пребыванием на кухне и она очень хорошо готовит.

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