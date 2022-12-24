Пожар в доме престарелых в Кемерово: погибли 20 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших и семи пропавших без вести.

Пожар вспыхнул ночью. Двухэтажное деревянное здание, оборудованное под ночлежку и приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью.

Как передает корреспондент Интерфакса с места пожара, от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Еще шесть человек, по данным пресс-службы Кузбасского центра медицины катастроф, пострадали при пожаре.

"Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения лёгкой степени, они определены на амбулаторное лечение, два человека с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов.