Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ. Впереди только Гретцки

В ночь на 24 декабря состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" - "Виннипег Джетс". Встреча завершилась победой "Кэпиталз" со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Овечкин в этом матче оформил дубль (19-я и 60-я минуты), сделал результативную передачу и был признан первой звездой матча. Ещё по голу забили Сонни Милано и Ник Дауд. Единственную шайбу у "Виннипег Джетс" забил Кевин Стенлунд.

Россиянин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

37-летний Овечкин в текущем сезоне забросил 22 шайбы и сделал 19 голевых передач.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, вся его карьера в лиге связана с "Вашингтоном". В его составе россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.