Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу назначил нового посла в Латвии.
Зеленский назначил нового посла в Латвии
Зеленский назначил нового посла в Латвии
Согласно распоряжению Зеленского, нынешнего посла в Латвии Александра Мищенко заменит Анатолий Куцевол.
До сих пор Куцевол занимал должность заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины.
В пятницу Зеленский также назначил нового посла в Болгарии.
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