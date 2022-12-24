Видео ⟩ Путин посетил танковый завод в Туле и залез на бронемашину

В ходе посещения машиностроительного завода "Щегловский вал" Путин по специально подготовленным ступеням поднялся на бронемашину и, похоже, ее осмотрел. Модель была начищена до блеска и очевидно создавалась специально для этой цели. Путин посмотрел на бронепластины, наклонился вперед и, похоже, удовлетворенно кивнул головой.

Независимое издание Nexta в Twitter иронично поинтересовалось, не хочет ли Путин скосплеить бывшего президента России Бориса Ельцина, который в 1991 году во время попытки государственного переворота против Михаила Горбачева произнес речь, стоя на танке, чтобы привлечь внимание общественности. И другие пользователи соцсетей выразили удивление тем, что Путин без очевидных знаний специалисты обследует спецстехнику. Видео посещения завода разлетелось по социальным сетям.

Putin arrived in Tula and for some reason climbed on a tank.



Did he try to cosplay Yeltsin? pic.twitter.com/3YMhlPqQm8 — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2022

Хозяин Кремля призвал оборонную сферу России делать больше, чтобы поддержать вооруженные силы. "Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причём в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта", - сказал он во время посещения завода.