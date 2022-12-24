Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о новом обстреле Херсона. По его информации, пять человек погибли, еще по меньшей мере 35 пострадали. Как сообщает Русская служба ВВС, эту информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский, который также опубликовал фотографии последствий обстрела.
Фото ⟩ Зеленский сообщил об обстреле Херсона: по меньшей мере 5 погибших и 35 пострадавших
"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице", - написал в Telegram Тимошенко.
Позднее он отметил, что пострадали 35 человек, 16 из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент - реальная жизнь Украины и украинцев.
Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", - написал Зеленский в Telegram.
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