Фото ⟩ Зеленский сообщил об обстреле Херсона: по меньшей мере 5 погибших и 35 пострадавших

"Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города. Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди на улице", - написал в Telegram Тимошенко.

Позднее он отметил, что пострадали 35 человек, 16 из которых находятся в тяжелом состоянии.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент - реальная жизнь Украины и украинцев.

Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия", - написал Зеленский в Telegram.