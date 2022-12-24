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Путин говорит об окончании войны

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Путин говорит об окончании войны
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет закончить войну и все вооруженные конфликты закончатся дипломатическими переговорами, сообщает эстонский портал телерадиовещания ERR.

Путин с таким заявлением выступил на неожиданной пресс-конференции, которая состоялась в четверг.

"Наша цель - не дать новый импульс войне, а, наоборот, прекратить ее. Мы пытаемся ее прекратить, и чем быстрее, тем лучше", - сказал Путин.

"Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются дипломатическими переговорами. Рано или поздно все стороны сядут за столом переговоров и добьются соглашения. Чем быстрее это понимание достигнет тех, кто сопротивляется нам, тем лучше", - заявил он.

Путин убежден, что поставленная в Украину систему ПВО Patriot является старой вооруженной системой, с которой Россия может справиться.

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