Весь мир начинает отмечать Рождество, но это не значит, что в мире совсем нет новостей. Один только обстрел Херсона чего стоит. Об этих и других новостях читайте в нашем ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 24 декабря ⟩ Рождество, обстрел Херсона и 248 млн заразившихся Covid-19 в Китае
Новости Латвии:
В субботу, 24 декабря, западная христианская церковь начинает отмечать Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Цель инициативы "Защитим все семьи!" на портале Manabalss.lv - призвать Сейм принять правовое регулирование для юридического признания и социальной защиты всех семей, в том числе однополых, и фактического сожительства, а также обеспечить полное выполнение постановлений Конституционного суда (суда Сатверсме).
На Рождество торговые центры Риги изменили время работы, сообщает агентство LETA.
В Риге и примыкающих к столице самоуправлениях встреча Нового года обойдется без праздничного фейерверка, выяснило агентство LETA.
Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) направил в Рижскую думу открытое письмо, в котором выразил возражение против принятого мэром Риги Мартиньшем Стакисом решения обязать Рижскую центральную администрацию в январе 2023 года отказаться от мясных продуктов в качестве кампании "Не ешьте земной шар" (Neapēd zemeslodi), сообщили в LOSP.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны необходимые для передачи в Сейм 10 тыс. подписей за предложение отменить поправки к закону об иммиграции, которые обязывают постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси сдавать экзамен на знание государственного языка.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу назначил нового посла в Латвии.
За рубежом:
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о новом обстреле Херсона. По его информации, восемь человек погибли, еще по меньшей мере 58 пострадали. Как сообщает Русская служба ВВС, эту информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский, который также опубликовал фотографии последствий обстрела.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет закончить войну и все вооруженные конфликты закончатся дипломатическими переговорами, сообщает эстонский портал телерадиовещания ERR.
В конце года телекоммуникационные предприятия Nokia и Ericsson покинут Россию. Уход этих предприятий из страны-агрессора означает, что ее мобильные сети в долгосрочной перспективе переживут серьезную деградацию, которая негативно повлияет на возможности связи жителей России, сообщает агентство Reuters.
В Китае примерно 248 миллионов человек или 18% от общего числа жителей за первые три недели декабря, вероятно, заразились Covid-19, сообщают издания Financial Times и Bloomberg.
Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны).
25-летний форвард сборной Бразилии Ришарлисон признан автором самого красивого гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс‑служба ФИФА.
Латвийский баскетболист Янис Тимма продолжит карьеру в команде "Гризес Умакао" из Пуэрто-Рико, сообщает клуб.
Интересное чтиво:
"С осени лишних денег не остается. Я с замиранием сердца надеюсь, что в хозяйстве ничего не сломается", - описывает свои будни мать четверых детей из Эстонии Эстелле Тикерпалу, пишет Rus.Postimees.
На прошлой неделе в Twitter широкую дискуссию вызвал TikTok-хулиган под ником "Геннадий". На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить больше информации об этом человеке.
На этот раз гостья режиссера Дж. Дж. Джилинджера в шоу Dziļi ar Džili Анна рассказал, сколько можно заработать в эскорте.
Из-за обстрелов критической инфраструктуры российскими военными украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений электричества и отопления. Для Киевской области, еще не восстановившейся после оккупации, это уже фактически вторая тяжелая зима.
За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Стражи порядка задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован, пишет Rus.Postimees.
На этот раз в рубрике "Звезда недели" RUS TVNET решил рассказать об австралийской актрисе Ребел Уилсон, о которой в 2022 году заговорила вся Латвия.
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