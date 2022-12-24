Главное за 24 декабря ⟩ Рождество, обстрел Херсона и 248 млн заразившихся Covid-19 в Китае

На прошлой неделе в Twitter широкую дискуссию вызвал TikTok-хулиган под ником "Геннадий". На опубликованных видео мужчина рассказывает, что ездит без водительских прав, а его BMW уже примерно год как снята с учета и принимать участие в дорожном движении не может. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы получить больше информации об этом человеке.

На этот раз гостья режиссера Дж. Дж. Джилинджера в шоу Dziļi ar Džili Анна рассказал, сколько можно заработать в эскорте.

Из-за обстрелов критической инфраструктуры российскими военными украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений электричества и отопления. Для Киевской области, еще не восстановившейся после оккупации, это уже фактически вторая тяжелая зима.

За ловкой заменой восьми старинных ценных книг из библиотеки Тартуского университета на копии последовало исчезновение еще одной ценной книги и двух других произведений из Латвийской национальной библиотеки в Риге. Стражи порядка задержала гражданина Грузии, подозреваемого в этом преступлении, но полиция и прокуратура Латвии пока не разглашают его имя, поскольку ему еще не предъявлено обвинение. Более того, его сообщник до сих пор не арестован, пишет Rus.Postimees.

На этот раз в рубрике "Звезда недели" RUS TVNET решил рассказать об австралийской актрисе Ребел Уилсон, о которой в 2022 году заговорила вся Латвия.