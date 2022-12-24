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Архиепископ Ванагс на Рождество пожелал счастливый порыв увидеть Иисуса

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Архиепископ Ванагс на Рождество пожелал счастливый порыв увидеть Иисуса
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Лютеранский архиепископ Янис Ванагс
Лютеранский архиепископ Янис Ванагс Фото: Evija Trifanova / LETA

Глава лютеранской церкви Латвии архиепископ Янис Ванагс пожелал на празднике рождения Христа счастливый порыв увидеть Иисуса.

В этом году архиепископ больше всего ощущает рождественское чудо в древней балладе о ярмарке в Скарборо, песне о неисполненной любви.

"Парень говорит девушке: пусть она без иглы сошьет мне рубашку без шов. Пусть она выстирает ее в сухом колодце, где никогда не было ни воды, ни дождя. Если она высушит его на кусте, который не цветет с момента создания Адама, то она будет моей истинной любовью. Она отвечает: пусть он найдет поле между морской водой и песком. Пусть он вспашет его рогом агнца. Пусть засеет все это одним зерном. Скосит серпом, сделанный из кожи, и свяжет веревкой, которая свита из вереска. Тогда пусть приходит за рубашкой. Тогда он будет моей истинной любовью", - сказал в послании архиепископ.

Учитывая сказанное, Ванагс подчеркнул, что каждый человек с опытом жизни знает, что нереальные ожидания вызывают разочарование. Требовать, доказать любовь подвигами - это эгоистично и жестоко.

Эта песнь была прочувствована архиепископом на Рождество, потому что Бог совершал действительно невозможные вещи. По сравнению с ними рубашка без иглы или серп из кожи - это пустяк. "Для людей это было бы невозможно, но не Богу", - сказал Ванагс, добавив, что Бог "прожил за нас безупречно священную жизнь, победил вечного врага, воскрес из могилы и отобрал у смерти наши жизни".

"Если бы мы спросили, зачем ты, Господь, это сделал, он мог бы ответить: "Затем, чтобы вы знали, что вы моя истинная любовь." Это чудо рождественского праздника", - подчеркнул Ванагс.

На Рождество Ванагс пожелал счастливого порыва увидеть Иисуса, чтобы он мог подойти близко, войти в наш дом и в сердца, сказано в праздничном послании Ванага.

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