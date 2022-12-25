"Талибан" запретил женщинам работать в неправительственных организациях

Правящая в Афганистане исламистская организация "Талибан" запретила местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) допускать на работу женщин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письменное заявление министерства экономики страны в субботу, 24 декабря.

В письме, подлинность которого Reuters подтвердил представитель ведомства, говорится, что сотрудницам не разрешается приходить на работу "до дальнейшего уведомления". Запрет объясняется "многочисленными жалобами" на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане, говорится в письме. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

В ООН обеспокоены новым запретом