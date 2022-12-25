Президент России Владимир Путин получает информацию о войне в Украине в искаженной форме, иногда с опозданием в несколько дней, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Источники: Путин часто получает устаревшие сведения о войне в Украине
Источники: Путин часто получает устаревшие сведения о войне в Украине
По информации, имеющейся в распоряжении газеты, Путин каждое утро знакомится с информацией о ситуации на Украинском фронте. Она формулируется так, чтобы подчеркнуть успех российских войск и скрыть неудачи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "любые утверждения о том, что Путин получает искаженную информацию, не являются истинными".
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