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Источники: Путин часто получает устаревшие сведения о войне в Украине

rus.tvnet.lv
Источники: Путин часто получает устаревшие сведения о войне в Украине
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Владимир Путин во время посещения Калининграда
Владимир Путин во время посещения Калининграда Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Президент России Владимир Путин получает информацию о войне в Украине в искаженной форме, иногда с опозданием в несколько дней, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации, имеющейся в распоряжении газеты, Путин каждое утро знакомится с информацией о ситуации на Украинском фронте. Она формулируется так, чтобы подчеркнуть успех российских войск и скрыть неудачи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что "любые утверждения о том, что Путин получает искаженную информацию, не являются истинными".

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