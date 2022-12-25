Более миллиона американцев и канадцев встретили Рождество без электричества, потому что Северную Америку продолжает покрывать огромная буря, сообщает BBC.
Фото ⟩ Миллионы людей без электричества и 19 погибших. Буря вызвала праздничный хаос в США
До сих пор шторм повлиял почти на 250 млн человек, и вызвал, по меньшей мере, 19 случаев смерти.
Во время праздника отменены и тысячи полетов. Шторм в штате Монтана был тяжелее всего, а температура снизилась до -45 градусов по Цельсию.
В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже скользили по замерзшим улицам. Даже в самых мягких южных штатах, во Флориде и Джорджии, есть предупреждения о возможности обледенения.
Единственный штат, который в большинстве своем не задет штормом, - это Калифорния.
Как сообщалось, зимняя буря, когда температура воздуха снизилась до -40 градусов по Цельсию, в четверг вызвала хаос рождественских путешествий в США, когда из-за нее были отменены тысячи авиарейсов и были закрыты автомагистрали.
Сильный снегопад и ветер разрушили планы на каникулы, так как США достиг огромный фронт холода из Арктики.
Десятки миллионов людей были предупреждены о зимней буре. Метеорологи сообщили, что в некоторых местах был такой сильный мороз, что любой, выходя за пределы помещений, рискнул получить обморожение в течение нескольких минут.
"Это не такой снежный день, как в детстве. Это серьезное дело", - сказал президент США Джо Байден.
Снежные метели и опасные условия на дорогах накрыли США, когда 100 миллионов американцев готовились отправиться в предпраздничные поездки, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
В штате Южная Дакота была закрыта межштатная автомагистраль I-90, ведущая через юг страны, и должностные лица заявили, что до пятницы она не будет открыта.
Сайт слежения за самолетами Flightaware.com показал, что в четверг было задержано более 22 000 рейсов, а 5500 рейсов вообще были отменены. Многие из этих рейсов были в международных аэропортах Чикаго: О'Хара и Денвера.
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