Фото ⟩ Миллионы людей без электричества и 19 погибших. Буря вызвала праздничный хаос в США

До сих пор шторм повлиял почти на 250 млн человек, и вызвал, по меньшей мере, 19 случаев смерти.

Во время праздника отменены и тысячи полетов. Шторм в штате Монтана был тяжелее всего, а температура снизилась до -45 градусов по Цельсию.

В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже скользили по замерзшим улицам. Даже в самых мягких южных штатах, во Флориде и Джорджии, есть предупреждения о возможности обледенения.

Единственный штат, который в большинстве своем не задет штормом, - это Калифорния.

Как сообщалось, зимняя буря, когда температура воздуха снизилась до -40 градусов по Цельсию, в четверг вызвала хаос рождественских путешествий в США, когда из-за нее были отменены тысячи авиарейсов и были закрыты автомагистрали.

Сильный снегопад и ветер разрушили планы на каникулы, так как США достиг огромный фронт холода из Арктики.