Более миллиона американцев и канадцев провели Рождество без электричества, поскольку в Северной Америке продолжается сильнейшая снежная буря, сообщает BBC.
Фото ⟩ Миллионы людей без электричества и 23 погибших. Буря вызвала праздничный хаос в США
На сегодняшний день от урагана пострадали почти 250 миллионов человек, погибли по меньшей мере 23 человека.
В праздничное время отменены также тысячи полетов. Больше всего от урагана пострадал западный штат США Монтана, где температура опустилась до -45 градусов по Цельсию.
В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже скользили по замерзшим улицам. В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже катались на коньках по замерзшим улицам. Даже в обычно более мягких южных штатах Флорида и Джорджия действует предупреждение о вероятности обледенения.
Единственный штат, практически не затронутый ураганом - это Калифорния.
Как сообщалось, зимняя буря, когда температура воздуха понизилась до -40 градусов по Цельсию, в четверг вызвала хаос рождественских путешествий в США, когда из-за нее были отменены тысячи авиарейсов и закрыты автомагистрали.
Сильный снегопад и ветер нарушили планы на праздники в один из самых оживленных сезонов года, так как огромный холодный фронт из Арктики достиг США и заморозил центральную часть страны.
Десятки миллионов людей были предупреждены о зимней буре. По словам метеорологов, в некоторых местах мороз был настолько сильным, что любой человек, вышедший на улицу, рисковал получить обморожение в течение нескольких минут.
"Это не такой снежный день, как в детстве. Это серьезное дело", - сказал президент США Джо Байден.
Метели и опасные условия на дорогах обрушились на США в то время, когда 100 миллионов американцев должны были отправиться в предпраздничные поездки, заявили в Американской автомобильной ассоциации.
В штате Южная Дакота была закрыта межштатная автомагистраль I-90, ведущая через юг страны, и должностные лица заявили, что до пятницы она не будет открыта.
Сайт слежения за самолетами Flightaware.com показал, что в четверг было задержано более 22 000 рейсов, а 5500 - вообще были отменены. Многие из этих рейсов были в международных аэропортах Чикаго: О'Хара и Денвера.
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