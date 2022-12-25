Видео ⟩ Латвийская семья в Великобритании получила толпу фанатов, украшая пляжи

Иева и Дзинтарс с детьми живут в Великобритании уже десять лет. Все началось с задания, которое дети получили в школе. Первое украшение на пляже семья создала два года назад, когда в Великобритании начался первый карантин.

После этого это стало способом проведения свободного времени, пока свою работу семья не заметила в социальных сетях.

И со временем проекты стали более утонченными. В прошлом году на Рождество на пляже был создан Вифлеем. В сентябре - после смерти королевы Елизаветы II - медведь Паддингтон. "Дзинтарс работал над лицом медведя пять часов".

И заинтересованных в работах семьи на пляжах много. В настоящее время в группе Facebook находится уже 34 тысячи человек. Семья рассказывала, что никогда не переживала, что море смывает работы.

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