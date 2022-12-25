Фото ⟩ "Еще одна ночь вместе". Дети Пеле поделились трогательными фотографиями Рождества в больнице

"Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и вере. Еще одна ночь вместе", - написала дочь Келли Насцименто.

Этот текст прикреплен к фотографиям, на которых видно, как она обнимает своего отца, который лежит на больничной кровати. На фотографии также видна внучка София.

Она также поделилась фотографией, сделанной с бразильским футболистом Эдсоном, который явился в больницу на Рождество.

3 декабря Пеле был перемещен на паллиативную помощь в больницу. Ему больше не помогает химиотерапия, сообщают иностранные СМИ.

Клиника имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила, что у Пеле диагностированы почечная и сердечная недостаточность. Кроме того, рак продолжает прогрессировать. Сообщается, что Пеле будет находиться под усиленным наблюдением и лечением.

"Мы благодарим вас, как всегда, за всю любовь, которую вы посылаете нам - здесь, в Бразилии, и по всему миру. Ваша любовь и молитвы - огромное утешение, ведь мы знаем, что не одиноки", - написала дочь 82-летнего Пеле в социальных сетях.