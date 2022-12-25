У девяти водителей, задержанных за прошедшие сутки в состоянии опьянения за рулем, будут конфискованы автомобили, а в четырех случаях с них будет взыскана стоимость автомашин, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Итоги субботы: у девяти пьяных водителей будут конфискованы автомобили
Итоги субботы: у девяти пьяных водителей будут конфискованы автомобили
В минувшие сутки на дорогах было задержано 19 водителей в состоянии опьянения, за вождение в нетрезвом виде возбуждено шесть административных и 13 уголовных дел.
Также в субботу задержано 137 водителей, превысивших разрешенную скорость.
За прошедшие сутки составлено 398 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
Зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек.
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