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Итоги субботы: у девяти пьяных водителей будут конфискованы автомобили

rus.tvnet.lv/LETA
Итоги субботы: у девяти пьяных водителей будут конфискованы автомобили
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Пьяное вождение. Иллюстративное фото
Пьяное вождение. Иллюстративное фото Фото: Burdun Iliya/Shutterstock

У девяти водителей, задержанных за прошедшие сутки в состоянии опьянения за рулем, будут конфискованы автомобили, а в четырех случаях с них будет взыскана стоимость автомашин, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В минувшие сутки на дорогах было задержано 19 водителей в состоянии опьянения, за вождение в нетрезвом виде возбуждено шесть административных и 13 уголовных дел.

Также в субботу задержано 137 водителей, превысивших разрешенную скорость.

За прошедшие сутки составлено 398 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек.

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