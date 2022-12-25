Умер бывший солист группы Faithless Макси Джазз

Музыкант, настоящее имя которого было Максвелл Фрейзер, умер во сне в своем доме в Лондоне вечером в пятницу, сообщили в соцсетях остальные участники Faithless. О причине его смерти не сообщается.

Первый сингл "Salva Mea" группа выпустила в 1995 году и быстро стала одной из самых популярных электронных групп в Великобритании. В дискографии группы - и такие хиты как "Insomnia", "God Is A DJ" и "We Come 1".

Макси Джазз выступал с Faithless до 2011 года, кроме того, он принял участие в концертах группы в 2015 и 2016 годах.

С 2015 года Макси Джазз был солистом группы Maxi Jazz & The E-Type Boys.