Путин: Россия - "особая страна", в которой живут "особые люди"

"Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их осуждаю. Каждый человек имеет право выбора.

Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет.

Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия - особая страна. И у нас живут особые люди.

Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня - еще раз", - цитирует Путина "Медуза".

Напомним, ранее стало известно, что в этом году не состоится традиционная большая пресс-конференция Путина - вот уже десять лет ее ежегодно проводили в декабре.

Ранее разведка Министерства обороны Великобритании допустила, что то связано с опасениями Кремля о "несанкционированном обсуждении" вторжения России в Украину.