Прокуратура передала в Даугавпилсский суд уголовное дело, по которому в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Лиго обвиняется теперь уже бывший сотрудник полиции, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Полицейский предстанет перед судом за ДТП на Лиго. Он был пьян
Полицейский предстанет перед судом за ДТП на Лиго. Он был пьян
В ночь на 24 июня этого года мужчина, являвшийся на тот момент сотрудником роты патрульной полиции Латгальского регионального управления полиции, совершил ДТП в Бебрене Аугшдаугавского края.
Находясь за рулем автомобиля Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения более 1,9 промилле, полицейский съехал с проезжей части и врезался в припаркованный на стоянке автомобиль, в результате чего находившийся в нем человек получил травмы средней тяжести.
За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок от 5 до 7 лет.
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