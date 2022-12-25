Мир отмечает Рождество - самый спокойный и самый семейный праздник. Однако не обошлось в этот день и без важных новостей. Если сегодня вам было не до происшествий в Латвии и мире, то наша ежедневная подборка как раз для вас. Читайте о самом главном за воскресенье, 25 декабря.
Главное за 25 декабря ⟩ Отказ Латвии экс-полковнику ФСБ, снежный апокалипсис в США и прогноз погоды на Новый год
Новости Латвии:
"Я - та самая 13-летняя девочка из видео Максима Каца", - в эфире "Кто вам платит?" призналась волонтер Young Folks LV Ирина Глазова. Благодаря ее письму политику и YouTube-блогеру Максиму Кацу у организации теперь есть минибусик и возможность содержать уже второй центр помощи украинским беженцам. А началось все с обыкновенного вопроса.
Латвия отказалась предоставить убежище бывшему полковнику Федеральной службы безопасности России (ФСБ), у которого до этого уже несколько лет было право на пребывание в Латвии.
На Новый год в Латвии возможна дождливая погода с сильным ветром и температурными рекордами, свидетельствуют прогнозы погоды.
У девяти водителей, задержанных за прошедшие сутки в состоянии опьянения за рулем, будут конфискованы автомобили, а в четырех случаях с них будет взыскана стоимость автомашин, сообщили агентству LETA в Госполиции.
За рубежом:
Более миллиона американцев и канадцев провели Рождество без электричества, поскольку в Северной Америке продолжается сильнейшая снежная буря, сообщает BBC.
Большинство жителей Украины исповедуют православие и отмечают Рождество по юлианскому календарю, 7 января. Но число верующих, празднующих этот день 25 декабря, как и большинство христиан во всем мире, растет.
Президент России Владимир Путин считает, что большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны. Так он прокомментировал вопрос журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, что его удивило за время войны.
В Китае власти на пике гигантской волны коронавируса неожиданно прекратили ежедневную публикацию данных о новых случаях заражения и летальных исходах. Соответствующую информацию впредь будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях, объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР в воскресенье, 25 декабря.
Глава римско-католической церкви папа римский Франциск в субботу, в традиционном рождественском обращении Urbi et orbi призвал закончить войну в Украине, которую он назвал бессмысленной.
После вторжения России в Украину в российских кинотеатрах запрещено показывать фильмы американских киностудий. Однако, несмотря на запрет, новейший американский блокбастер "Аватар: Путь воды" и несколько других фильмов в России все-таки показывают, сообщает "Медуза".
Интересное чтиво:
Когда в Латвии был "арестован" заяц, а когда - приезжала Грета Тунберг? А метеор над Ригой был замечен в этом году? Давайте под конец года проверим вашу память!
Какие партии в первую очередь приходят вам в голову, когда вы слышите фразу "Депутат только что написал в Twitter самую тупую вещь, которую я в этом году прочитал"? У меня у самого, если честно, первая мысль была бы о Национальном объединении. У них все-таки впечатляющее количество гениев мысли. Вторая - "Латвия на первом месте". За ними последовала бы кучка других. Однако на этот раз довольно неожиданно - "Новое Единство".
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