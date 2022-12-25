Главное за 25 декабря ⟩ Отказ Латвии экс-полковнику ФСБ, снежный апокалипсис в США и прогноз погоды на Новый год

Президент России Владимир Путин считает, что большинство россиян готовы "все положить" ради своей страны. Так он прокомментировал вопрос журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" о том, что его удивило за время войны.

В Китае власти на пике гигантской волны коронавируса неожиданно прекратили ежедневную публикацию данных о новых случаях заражения и летальных исходах. Соответствующую информацию впредь будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях, объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР в воскресенье, 25 декабря.

Глава римско-католической церкви папа римский Франциск в субботу, в традиционном рождественском обращении Urbi et orbi призвал закончить войну в Украине, которую он назвал бессмысленной.

После вторжения России в Украину в российских кинотеатрах запрещено показывать фильмы американских киностудий. Однако, несмотря на запрет, новейший американский блокбастер "Аватар: Путь воды" и несколько других фильмов в России все-таки показывают, сообщает "Медуза".

Интересное чтиво:

Когда в Латвии был "арестован" заяц, а когда - приезжала Грета Тунберг? А метеор над Ригой был замечен в этом году? Давайте под конец года проверим вашу память!