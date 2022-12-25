В воскресенье, 25 декабря, около десяти человек попали под лавину на горнолыжном курорте в Австрийских Альпах, сообщает DPA.
На горнолыжном курорте в Австрии под лавину попали десять человек
На горнолыжном курорте в Австрии под лавину попали десять человек
Лавина сошла в районе горы Тритткопф высотой 2720 метров в регионе Форарльберг.
Одного человека спасли, у него констатированы травмы, остальных пропавших ищут с собаками и вертолетами, указала полиция. В поисках участвуют более 100 человек.
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