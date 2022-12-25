Все десять лыжников, которые накануне попали под снежную лавину в Австрийских Альпах, найдены живыми, большинство из них не пострадали, сообщила местная полиция в понедельник, 26 декабря.
На горнолыжном курорте в Австрии под лавину попали десять человек. Их спасли
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На горнолыжном курорте в Австрии под лавину попали десять человек. Их спасли
Один лыжник получил серьезные травмы, пишет DPA.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 25 декабря, десять человек попали под лавину на горнолыжном курорте в Австрийских Альпах.
Лавина сошла в районе горы Тритткопф высотой 2720 метров в регионе Форарльберг.
Одного человека спасли 25 декабря, у него были констатированы травмы, остальных пропавших искали с собаками и вертолетами, указала полиция. В поисках участвовало более 100 человек.
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