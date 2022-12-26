РФ: сбит украинский беспилотник над аэродромом "Энгельс". Погибли российские военные

По данным ведомства, в результате падения обломков беспилотника погибли трое военных.

Самолеты на аэродроме не повреждены, утверждает министерство РФ.

Ранее в соцсетях появились сообщения о взрыве в Энгельсе. Пользователи публиковали видео со звуками сирен в городе. Также появилась запись с камер наблюдения, на которой слышен взрыв.

Baza сообщала, что после взрыва на аэродроме начался пожар на площади 120 квадратных метров. Telegram-канал сообщал о трех погибших и четырех раненых в результате взрыва.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что угрозы для жителей Энгельса нет и никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не было. "Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - добавил он.

Независимого подтверждения этой информации пока нет.

5 декабря после взрывов на аэродроме в Энгельсе сообщалось о двух раненых. В тот день также был атакован аэродром "Дягилево" в Рязанской области, там три человека получили смертельные ранения.

На аэродроме в Энгельсе базируется дальняя стратегическая авиация ВКС РФ, которая участвует в обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины.