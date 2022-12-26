Южная Корея сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись дроны из КНДР

По данным агентства Yonhap, дроны были замечены в приграничной провинции Кёнгидо в районах острова Канхвадо, городов Пхаджу, Кимпхо и даже окрестностях Сеула.

Южная Корея в ответ на вторжение подняло в воздух истребители и ударные вертолеты, которые производили предупредительные выстрелы.

В операции также был задействован легкий штурмовик КА-1, который по неизвестной причине потерпел крушение в уезде Хвенсон в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.

Из-за вторжения дронов примерно на час приостанавливались полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.

Сколько именно беспилотников вторглось на территорию Южной Кореи не уточняется.