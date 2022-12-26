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Южная Корея сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись дроны из КНДР

rus.tvnet.lv
Южная Корея сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись дроны из КНДР
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Ким Чен Ын, высший руководитель КНДР
Ким Чен Ын, высший руководитель КНДР Фото: AP

Несколько беспилотных летательных аппаратов из КНДР незаконно пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей утром 26 декабря, сообщили южнокорейские военные, пишет "Медуза".

По данным агентства Yonhap, дроны были замечены в приграничной провинции Кёнгидо в районах острова Канхвадо, городов Пхаджу, Кимпхо и даже окрестностях Сеула.

Южная Корея в ответ на вторжение подняло в воздух истребители и ударные вертолеты, которые производили предупредительные выстрелы.

В операции также был задействован легкий штурмовик КА-1, который по неизвестной причине потерпел крушение в уезде Хвенсон в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.

Из-за вторжения дронов примерно на час приостанавливались полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.

Сколько именно беспилотников вторглось на территорию Южной Кореи не уточняется.

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