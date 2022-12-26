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В Курземе начался снег: вождение затруднено

rus.tvnet.lv LETA
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В Курземе начался снег: вождение затруднено
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Шоссе. Иллюстративное фото
Шоссе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Курземе начался снегопад, из-за скользких дорог вечером в понедельник? 26 декабря, условия движения у Лиепаи, Салдуса и Кулдиги затруднены, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi.

На основных дорогах страны в Курземе движение затруднено на всем протяжении Клайпедского шоссе (А11), на участке Лиепайского шоссе (А9) от Лиепаи до Блидене, а также на двух региональных дорогах, ведущих с Лиепайского шоссе через Кулдигу в направлении Вентспилсского шоссе (A10) - на участках до Злеки (P108) и до Ренды (P112 и P120).

Условия движения по местным дорогам по-прежнему тяжелые почти во всей стране.

Как сообщалось, вечером в понедельник и в ночь на вторник с юго-запада Латвию пересечет метель, переходящая в дождь, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. Порывы юго-восточного ветра составят 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 19 метров в секунду.

В течение дня во многих регионах страны ожидаются осадки, будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью начнет повышаться и составит днем 0...+4 градуса, на западе Курземе - до +4...+6 градусов.

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