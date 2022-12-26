Подходит к концу второй день Рождества - впереди короткая рабочая неделя и Новый год. В праздничном пылу не забывайте и про новости - мы собрали для вас главное за последний понедельник 2022 года.
Главное за 26 декабря ⟩ Обстрел латвийцев в Косово, все о eID и атака на российский аэродром
Новости Латвии:
В воскресенье, 25 декабря, в Косово были произведены выстрелы по латвийскому миротворческому патрулю.
Через несколько месяцев eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. Что это значит для жителей и что будет с действующими паспортами? Можно ли будет с ними путешествовать и какие очереди сейчас в отделениях Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), разбирался RUS TVNET.
Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) призвала власти Литвы и Латвии принять мигрантов на границе с Беларусью, предупредив, что на сильном морозе эти люди получают серьезные травмы.
За рубежом:
В российском городе Екатеринбург женщина убила трех своих детей, написав в записке, что в них "вселились бесы". Убийство совершено в жилом комплексе в центре города. Как сообщили соседи, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет.
В ночь на 26 декабря средства российской ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области.
Во время боевых действий под Бахмутом погиб геймдизайнер и киберспортсмен Владимир Ежов, один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.
Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны).
Интересное чтиво:
В фигурном катании много составляющих успеха. Одно из них - продуманный костюм, который не только помогает создать образ, но иногда и предательски подводит спортсменов в самый ответственный момент.
24 декабря портал StarHit.ru со ссылкой на Андрея Малахова сообщил, что из жизни ушел популярный юморист Александр Пономаренко. Он долгое время сражался с раком желудка, но болезнь оказалась сильнее.
Вечером в понедельник, 16 декабря, и в ночь на вторник с юго-запада Латвию пересечет метель, переходящая в дождь, прогнозируют синоптики.
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