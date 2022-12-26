Главное за 26 декабря ⟩ Обстрел латвийцев в Косово, все о eID и атака на российский аэродром

Новости Латвии:

В воскресенье, 25 декабря, в Косово были произведены выстрелы по латвийскому миротворческому патрулю.

Через несколько месяцев eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим личность в Латвии. Что это значит для жителей и что будет с действующими паспортами? Можно ли будет с ними путешествовать и какие очереди сейчас в отделениях Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), разбирался RUS TVNET.

Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) призвала власти Литвы и Латвии принять мигрантов на границе с Беларусью, предупредив, что на сильном морозе эти люди получают серьезные травмы.

За рубежом:

В российском городе Екатеринбург женщина убила трех своих детей, написав в записке, что в них "вселились бесы". Убийство совершено в жилом комплексе в центре города. Как сообщили соседи, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет.

В ночь на 26 декабря средства российской ПВО сбили украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области.