ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии по хоккею потрепала нервы американцам на молодёжном ЧМ

Матч проходил в канадском Монктоне на стадионе "Авенир-центр" и завершился победой американцев со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

Счёт в матче был открыт на старте второго периода - отличился Джимми Сенграуд, выведя американцев вперёд. На 25-й минуте встречи усилиями Анри Равинскиса латыши смогли сравнять счёт, однако всего через пять минут Шон Беренс вновь вывел вперёд команду США. Ещё до конца второго периода латышам удалось вновь сравнять счёт усилиями Никса Фененко.

Решающим в матче стал третий период, в котором американцы забросили три безответные шайбы - авторами голов стали Чез Лусиус, Рэдмонд Сэведж и Люк Хьюз.

В следующем матче американцы встретятся с командой Словакии (29 декабря), а Латвия сыграет со сборной Швейцарии (28 декабря), которая ранее обыграла финнов (3:2 ОТ).

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января.