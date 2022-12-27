Информацию о ситуации в Украине Россия могла получить от сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), задержанного на прошлой неделе по подозрению в государственной измене, сообщили в понедельник, 26 декабря, немецкие телеканалы WDR и NDR.
СМИ: задержанный в Германии разведчик мог передавать России информацию об Украине
По сообщениям СМИ, сотрудник BND Карстен Л., похоже, передал России секретные отчеты об оценке ситуации на фронте в Украине.
Известно, что подозреваемого шантажировали.
Генпрокуратура предъявила сотруднику BND обвинение в государственной измене, так как он в 2022 году разгласил государственную тайну, передав секретную информацию России.
Еще весной Германия выслала 40 граждан России, занимавшихся шпионажем под видом дипломатической деятельности.
Но немецкие спецслужбы убеждены, что в стране осталось еще несколько сотен российских шпионов. Правда, случаи вербовки немецких разведчиков крайне редки.
С тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабную войну против Украины, возросло беспокойство по поводу шпионской деятельности Москвы в Германии.
В прошлом месяце гражданин Германии был приговорен к условному сроку за передачу информации российской разведке.
В октябре глава службы кибербезопасности Германии Арне Шенбом потерял работу после того, как в сатирическом телешоу его обвинили в связях с российской разведкой.
В то же время возросла обеспокоенность не только шпионской деятельностью России, но и попытками саботажа критически важной инфраструктуры и кибератаками.
Северная железнодорожная сеть Германии была временно парализована в октябре в результате саботажа, в котором некоторые обвиняют Россию.
Важные кабели связи были оборваны в двух местах, железнодорожное движение было приостановлено на три часа.
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