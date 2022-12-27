СМИ: задержанный в Германии разведчик мог передавать России информацию об Украине

По сообщениям СМИ, сотрудник BND Карстен Л., похоже, передал России секретные отчеты об оценке ситуации на фронте в Украине.

Известно, что подозреваемого шантажировали.

Генпрокуратура предъявила сотруднику BND обвинение в государственной измене, так как он в 2022 году разгласил государственную тайну, передав секретную информацию России.

Еще весной Германия выслала 40 граждан России, занимавшихся шпионажем под видом дипломатической деятельности.

Но немецкие спецслужбы убеждены, что в стране осталось еще несколько сотен российских шпионов. Правда, случаи вербовки немецких разведчиков крайне редки.

С тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабную войну против Украины, возросло беспокойство по поводу шпионской деятельности Москвы в Германии.

В прошлом месяце гражданин Германии был приговорен к условному сроку за передачу информации российской разведке.

В октябре глава службы кибербезопасности Германии Арне Шенбом потерял работу после того, как в сатирическом телешоу его обвинили в связях с российской разведкой.

В то же время возросла обеспокоенность не только шпионской деятельностью России, но и попытками саботажа критически важной инфраструктуры и кибератаками.

Северная железнодорожная сеть Германии была временно парализована в октябре в результате саботажа, в котором некоторые обвиняют Россию.

Важные кабели связи были оборваны в двух местах, железнодорожное движение было приостановлено на три часа.