Если ваш ребенок заболел, обязательно обратитесь к семейному врачу, но помните, что помочь ребенку можно (и нужно!) дома. Специалисты Детской больницы составили рекомендации, что делать в различных случаях - если у ребенка повышена температура, или температура тела выше 38°С, если есть рвота и/или жидкий стул, если есть кашель, болит болит горло, ухо или у ребенка запор.
Высокая температура у ребенка. Как помочь в домашних условиях?
На сайте www.veselapasaule.lv Детская больница рекомендует ознакомиться с тем, как облегчить симптомы и помочь ребенку дома. Рассказываем, что делать, если у ребенка жар.
О повышении температуры у малыша могут свидетельствовать: более горячая кожа, потливость, покраснение щек. Жар - это температура тела выше 38°C.
При уходе за ребенком с температурой в домашних условиях помните, что жар - это нормальная реакция иммунной системы, которая свидетельствует о борьбе организма с инфекцией. Самое главное, как малыш себя чувствует, а не насколько высока температура. Лихорадка, связанная с инфекционным заболеванием, не вызывает поражения органов, а без применения жаропонижающих средств температура тела при инфекционных заболеваниях обычно не поднимается выше 40°С. Повышение температуры тела может сохраняться в течение 2-3 дней, что является нормальным явлением при вирусных инфекциях.
Как сбить температуру
- высокую температуру следует сбивать, только если она создает дискомфорт для ребенка (чаще всего это 39°C и выше);
- дайте ребенку жаропонижающее средство - ибупрофен или парацетамол. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию, рассчитывайте дозу, исходя из возраста и веса ребенка;
- не паникуйте раньше времени и дайте лекарству подействовать. Выжидайте 30-40 минут;
- нет необходимости сбивать температуру до нормальной. Понижение на один градус считается нормой;
- без консультации с врачом не давайте жаропонижающее детям до 3 лет;
- лекарство от температуры не устраняет фебрильные судороги (от лихорадки).
Необходимо много жидкости
- тех, кто на грудном вскармливании, стоит чаще прикладывать к груди и предлагать еще дополнительно воду или чай;
- физиологически детям требуется много жидкости в сутки:
- 1-3 года: от 1000 до 1300 мл;
- 4-6 лет: от 1300 до 1500 мл;
- 7-10 лет: от 1500 до 1750 мл;
- подростки: от 1750 до 2000 мл.
- детям помладше предлагайте попить в игровой форме;
- следите за тем, как больной малыш писает. Он должен писать так же часто, как если бы был здоров.
Охлаждение
- не кутайте ребенка. Наденьте ему тонкую одежду. Снимите памперс;
- положите на лоб холодный компресс. Не опускайте в холодную воду. Не смазывайте холодной водой;
- не натирайте кожу ребенка спиртом или алкоголем. Небольшое его количество может попасть через кожу в организм малыша и токсично подействовать на его нервную систему.
Напомним, в приемном покое Детской больницы в последние дни тоже тревожно: у каждого второго-третьего диагностирован грипп.
Приемная Детской больницы переполнена, а Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) работает в кризисном режиме, получая две тысячи вызовов в день, сообщает Dienas ziņas. Сотни заболевших звонят в Службу неотложной помощи, практически парализуя ее работу.
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