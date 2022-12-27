СМИ: в Латвии дискриминируют мужчин

В 2021 году дипломы латвийских вузов получили 5 156 мужчин и 9 551 женщина. Соответственно, из всех выпускников вузов в прошлом году только 35% были мужчинами.

В Латвии по-прежнему существуют и даже доминируют программы высшего образования, в которых преобладают либо только мужчины, либо только женщины.

Заметно преобладание женщин в сфере социальных услуг. В 2021 году только 2,7% получивших высшее образование в этом секторе были мужчинами. В 2021 году только 2,9% медсестер со степенью бакалавра составляли мужчины. Лишь очень небольшое число мужчин изучают такие важные для будущего Латвии профессии, как учитель, фармаколог или врач.