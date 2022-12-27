Видео ⟩ Криштиану Роналду получил на Рождество роскошный подарок

Машину Криштиану Роналду доставил Санта-Клаус. Модель Rolls-Royce Dawn сняли с производства в марте нынешнего года и на прощание выпустили финальную серию кабриолета, пишет портал "Фокус".

Автомобиль Криштиану Роналду двухцветный - буро-серый, а его салон отделан дорогой белой кожей. Под капотом установлен 6,6-литровый V12 твин-турбо на 571 л. с. Цена Rolls-Royce Dawn 2022 составляет около 340 000 долларов.

Напомним, что Роналду уже собрал впечатляющую коллекцию машин. Помимо Rolls-Royce, в его гараже есть эксклюзивные трековые суперкары Ferrari Monza и McLaren Senna, а также сразу три модели Bugatti – Chiron, Veyron и Centodieci. В качестве повседневного авто спортсмен использует кроссовер Rolls-Royce Cullinan.