В оккупированной Россией деревне Макеевка Луганской области несколько мужчин ограбили и убили семью из восьми человек, во вторник сообщили украинские и российские СМИ.
В Луганске ограблена и убита семья из восьми человек, подозревают "вагнеровцев"
В Луганске ограблена и убита семья из восьми человек, подозревают "вагнеровцев"
Среди убитых четверо детей.
Грабители забрали наличные, мобильные телефоны и машину.
Российское новостное агентство ТАСС сообщает, что задержаны трое подозреваемых.
Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые являются членами ЧВК "Вагнер". Группировка недавно набрала новых боевиков из тюрем России.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова