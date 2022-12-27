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В Луганске ограблена и убита семья из восьми человек, подозревают "вагнеровцев"

rus.tvnet.lv
В Луганске ограблена и убита семья из восьми человек, подозревают "вагнеровцев"
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Российский солдат. Иллюстративное фото.
Российский солдат. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В оккупированной Россией деревне Макеевка Луганской области несколько мужчин ограбили и убили семью из восьми человек, во вторник сообщили украинские и российские СМИ.

Среди убитых четверо детей.

Грабители забрали наличные, мобильные телефоны и машину.

Российское новостное агентство ТАСС сообщает, что задержаны трое подозреваемых.

Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые являются членами ЧВК "Вагнер". Группировка недавно набрала новых боевиков из тюрем России.

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