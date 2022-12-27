СГБ проверит "гражданина Донецка", который по-латышски требует не слать войска на Донбасс

СГБ обратила внимание на вооруженное лицо, которое в распространяемых в интернете видео на русском и латышском языках выражает поддержку России. СГБ начала оценку этого случая в соответствии со своей компетенцией, заверили в службе.

СГБ не предложила более широкие комментарии.

В то же время СГБ подтвердила, что с момента начала вторжения России в Украину 24 февраля этого года Служба еще ни разу не начинала уголовные процессы о возможном противоправном участии в вооруженном конфликте вне территории Латвии, направленного против территориальной неприкосновенности или политической независимости какого-либо государства или иным образом противоречащего обязательным для Латвии международным правам.

На упомянутом видео изображен человек, одетый в шлем и военную форму. Он вооружен огнестрельным оружием, в свою очередь на форме видны буквы "Z", которые используются как отличительный знак для воюющих в Украине российских солдат.

Также на рукаве видна наклейка флага Чечни, входящей в Российскую Федерацию.

На 45-секундной видеозаписи мужчина на русском языке сообщает, что желает передать привет министру обороны Латвии, чтобы "не посылал удобрение на землю Донбасса". Он также повторил свое послание на латышском языке: "Министр обороны, не надо посылать сюда военнослужащих с Украины. Они каждый день умирают здесь", - говорит боевик.

Мужчина по-русски заявил, что давно не является гражданином Латвии и его паспорт Латвии находится "в правильном месте".

Сообщение он заключил прославлением России и любимым в Чечне кличем "Ахмат - сила".

С 14 декабря министром обороны Латвии является Инара Мурниеце, она сменила на этом посту Артиса Пабрикса.