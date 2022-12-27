СГБ проверит "гражданина Донецка", который по-латышски требует не слать войска в Донбасс

СГБ обратила внимание на вооруженное лицо, которое в распространяемых в интернете видео на русском и латышском языках выражает поддержку России.

Служба начала оценку этого случая в соответствии со своей компетенцией, заверили в СГБ.

Более широкие комментарии даны не были.

В то же время СГБ подтвердила, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля этого года служба еще ни разу не начинала уголовные процессы о возможном противоправном участии в вооруженном конфликте вне территории Латвии, направленном против территориальной неприкосновенности или политической независимости какого-либо государства или иным образом противоречащем обязательным для Латвии международным правам.

На упомянутом видео показан человек, одетый в шлем и военную форму. Он вооружен огнестрельным оружием, а на форме видны буквы Z, которые используются как отличительный знак для воюющих в Украине российских солдат.

На рукаве также видна нашивка с флагом Чечни, входящей в состав Российской Федерации.

На 45-секундной видеозаписи мужчина на русском языке сообщает, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы "не посылал удобрение на землю Донбасса". Он также повторил свое послание на латышском языке: "Министр обороны, не надо посылать сюда военнослужащих из Украины. Они умирают здесь каждый день", - говорит боевик.

Мужчина по-русски заявил, что давно не является гражданином Латвии и его латвийский паспорт находится "в правильном месте".

Сообщение он заключил прославлением России и любимым в Чечне кличем "Ахмат - сила!".

Напомним, с 14 декабря министром обороны Латвии является Инара Мурниеце, она сменила на этом посту Артиса Пабрикса.