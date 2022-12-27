Служба безопасности Украины сообщила об аресте "имущества российского олигарха почти на 2 млрд гривен" (около 55 млн долларов).

Православная церковь Украины разрешила своим епархиям проводить богослужения в честь праздника Рождества Христова в две даты - и 25 декабря, и 7 января.

В интервью кремлевскому пропагандистскому изданию ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США вынашивают планы физического устранения президента России Владимира Путина. Об этом пишет Русская служба BBC.

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще одну должность - он стал первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии, сообщает "Медуза".

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл, что 73-летняя исполнительница, как и другие знаменитости, которые негативно высказываются о России, работает на спецслужбы других стран.

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В последние месяцы цены на нефть упали и продолжают падать, несмотря на эмбарго на импорт российской нефти. Как долго это будет продолжаться?

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