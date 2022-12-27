Началась последняя рабочая неделя года. Вроде только началась, а праздники уже снова ощущаются. Скоро годы сменятся. Ну а пока, рассказываем вам о том, что произошло в Латвии и мире во вторник, 27 декабря.
Главное за 27 декабря ⟩ Дискриминация мужчин, арест имущества Усманова и "Латвия для веселых"
Новости Латвии:
Служба государственной безопасности оценивает видео, которое распространилось в социальных сетях, в котором вооруженный мужчина, называющий себя гражданином Донецкой народной республики, на русском и латышском языках призывает министра обороны Латвии не посылать военнослужащих в Донбасс.
В середине декабря административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) постановил предоставить убежище в Латвии бывшему российскому военнослужащему и сотруднику полиции, говорится в публично доступном решении суда.
Сегодня, 27 декабря, движение Dzīvesbiedri сообщило, что в Латвии официально признано 30 однополых семей.
В то время как Европа озабочена проблемой дискриминации женщин в правлениях крупных компаний, в Латвии наметилась новая проблема, возможно, уникальная для этой страны - здесь десятилетиями осуществляется тотальная дискриминация мужчин, что вытесняет их из образования, медицины и других профессий. Об этом пишет Dienas Bizness.
В следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии может снизиться на 1,5%, но может быть и небольшой рост, прогнозируют банковские аналитики, отмечая, что общие показатели года будут определяться тем, насколько "глубоко просядет" экономическая активность в начале года и насколько восстановится во втором полугодии.
С 1 января все юридические лица должны будут использовать официальный электронный адрес. Это касается не только предпринимателей, но и обществ, фондов и даже религиозных организаций, сообщает TV3 Ziņas.
Наибольшее количество аварий за последние семь лет произошло на парковках торговых центров Spice и Akropole Alfa, сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств.
С небольшим опозданием кампании "Ангелы над Латвией" удалось собрать даже больше запланированных 464 222 евро, сообщает TV3 Ziņas. Всего до 26 декабря было пожертвовано 466 958 евро.
Латвийская певица и радиоведущая Лиене Ушакова стала мамой в 2013 году. В то время ее действия шокировали публику - она выпила смузи из плаценты сразу после родов, и этот факт никого не оставил равнодушным. Во программе "Когда они встречаются" (Kad viņas satiekas) Лиене рассказала, как она использовала плаценту, хранившуюся в морозильной камере.
За рубежом:
Несколько иностранных СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что приложение WhatsApp 31 декабря прекратит работу на 49 различных моделях смартфонов, в том числе Apple и Samsung.
Большой разговор о том, как проходила эвакуация детей из украинского города Буча. В интервью латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм" в рамках проекта "Окно в Европу" инициатор государственной миссии по временной эвакуации в Бельгию группы детей из украинской Бучи Юлия Фрауман рассказала о том, с чем пришлось столкнуться.
В оккупированной Россией деревне Макеевка Луганской области несколько мужчин ограбили и убили семью из восьми человек, во вторник сообщили украинские и российские СМИ.
Служба безопасности Украины сообщила об аресте "имущества российского олигарха почти на 2 млрд гривен" (около 55 млн долларов).
Православная церковь Украины разрешила своим епархиям проводить богослужения в честь праздника Рождества Христова в две даты - и 25 декабря, и 7 января.
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