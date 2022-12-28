The Insider: Пропутинские акции в Германии организует Кремль

"Русский мир" и правые радикалы

Колбасникова активно сотрудничает с праворадикальным политиком Маркусом Байзихтом (Markus Beisicht). Он помогает ей устраивать митинги против НАТО и ведет активную прокремлевскую агитацию в интернете. Байзихт выступал с речью в поддержку России на акции 8 мая, присутствовал на праздничном мероприятии по случаю Дня России, а перед этим вместе с Колбасниковой был приглашен к генконсулу РФ в Бонне Алексею Дронову. Этот факт говорит о том, что соратники действуют как минимум с одобрения российского посольства в ФРГ.

Из отчета о том визите следует, что Колбасникова посетила российское генконсульство в качестве представителя ультраправой организации Байзихта "Aufbruch Leverkusen". По данным The Insider, в августе 2022 года Колбасникова присутствовала на фестивале, устроенном правоэкстремистским журналом Compact для представителей ультраправых движений. Главными темами мероприятия стали "свобода Германии от диктатуры США и НАТО" и "мир с Россией". Примечательно, что один из участников фестиваля, член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Роберт Фарле (Robert Farle), в декабре выступил с речью на пророссийской акции в Кельне.

Кремль ориентируется на правые силы

"У Москвы богатый опыт использования в своих целях общественных движений, особенно тех, что выступают против европейской и трансатлантической интеграции. Но если в советское время Кремль обращался для этого к левым социалистам, то сегодня он ориентируется на консервативные, правые и экстремистские течения", - поясняет немецкий политолог Феликс Рифер (Felix Riefer).

Российские чиновники много лет контактируют с крайне правыми и другими радикальными силами в Европе. В 2015 году бывший лидер праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ) Удо Фогт (Udo Voigt ) по приглашению партии "Родина" выступил в Санкт-Петербурге на Международном русском консервативном форуме, который издание The Insider называет слетом российских и европейских неонацистов. А в конце 2020 года Сергей Лавров принял в Москве делегацию правопопулистской партии АдГ, которая многие годы поддерживала тесные отношения с Москвой.