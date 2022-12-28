ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии U-20 по буллитам проиграла Швейцарии

Матч проходил в канадском Монктоне на стадионе "Авенир-центр" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий команды Швейцарии Луи Робен. На 14-й минуте форвард сборной Латвии Данс Лочмелис забросил ответную шайбу. Ему ассистировали Густав Озолиньш и Эдгар Казакс. На 38-й минуте нападающий Дарелс Дукурс в большинстве вывел латвийскую команду вперёд. Отыграться швейцарцам удалось чуть менее чем за две минуты до конца третьего периода - шайбу забросил защитник Родвин Дионисио. Победный буллит на счету форварда сборной Швейцарии Ликита Райхле.

Швейцарцы одержале две победы (обе не в основное время) в двух встречах и с 4 очками лидируют в группе "В". Латвия идет четвёртой - одно очко.

В следующем матче МЧМ-2023 Швейцария сыграет с США, а Латвия - с Финляндией. Оба матча пройдут 29 декабря.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января.