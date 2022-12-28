Шведская хоккеистка про игру в РФ: "Нас заставляли пить водку с директорами клуба"

Ким Мартин Хассон призналась, что жить в России было необычно. Что касается спорта, то это был хороший год, но многое ей было в новинку.

"Нас заставляли пить водку с директором клуба каждый раз, когда мы побеждали. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось грубостью. Иногда я пила, иногда просто притворялась и потихоньку выливала", - цитирует спортсменку Expressen.se.

Напомним, шведская хоккеистка выступала за подмосковный клуб "Торнадо" в сезоне-2011/12.

Ким Мартин Хассон является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе сборной Швеции. Она стала первым голкипером среди женщин, принявшим участие в четырёх Олимпийских играх, и считается лучшим вратарём в истории женского хоккея своей страны.