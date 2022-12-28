Снова ограничения: с января в Детской больнице придется предъявлять негативный тест на ковид

В детской больнице увеличилось количество пациентов, поступивших в плановом порядке, и сопровождающих их лиц, у которых экспресс-тест на Covid-19, проведенный в больнице, оказался положительным. Это существенно влияет на организацию работы больницы, что, в свою очередь, создает неудобства для пациентов, их семей и медицинских работников.

Поэтому со 2 января прибывшие на плановое лечение в стационар BKUS, дневной стационар, дневной стационар реабилитации и психиатрии и реабилитационный стационар, а также сопровождающие лица должны будут предъявить отрицательный результат теста на Covid-19.

Профессионально выполненный экспресс-тест на антиген действителен в течение 24 часов, а лабораторный тест - в течение 48 часов. Направление на операцию, манипуляцию или в стационар также действительно для теста на Covid-19 для пациента и лица, которое будет сопровождать ребенка в больницу. Эти анализы оплачиваются из государственного бюджета при предъявлении направления. Домашний тест считается недействительным.