Со 2 января в Детской клинической университетской больнице (BKUS) пациент и сопровождающее его лицо должны будут предъявить отрицательный тест на Covid-19, а для посетителей установлены ограничения в связи с эпидемией гриппа, сообщила специалист отдела коммуникации больницы Илзе Олштейна.
Снова ограничения: с января в Детской больнице придется предъявлять негативный тест на ковид
В детской больнице увеличилось количество пациентов, поступивших в плановом порядке, и сопровождающих их лиц, у которых экспресс-тест на Covid-19, проведенный в больнице, оказался положительным. Это существенно влияет на организацию работы больницы, что, в свою очередь, создает неудобства для пациентов, их семей и медицинских работников.
Поэтому со 2 января прибывшие на плановое лечение в стационар BKUS, дневной стационар, дневной стационар реабилитации и психиатрии и реабилитационный стационар, а также сопровождающие лица должны будут предъявить отрицательный результат теста на Covid-19.
Профессионально выполненный экспресс-тест на антиген действителен в течение 24 часов, а лабораторный тест - в течение 48 часов. Направление на операцию, манипуляцию или в стационар также действительно для теста на Covid-19 для пациента и лица, которое будет сопровождать ребенка в больницу. Эти анализы оплачиваются из государственного бюджета при предъявлении направления. Домашний тест считается недействительным.
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