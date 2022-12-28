ГЛАВНОЕ ЗА 28 ДЕКАБРЯ ⟩ Итоги года, справедливые зарплаты в Латвии и самая молодая мама в мире

В конце июня стало известно об убийстве молодой девушки в Царникаве - одноклассник жертвы задушил ее , осквернил тело и закопал в лесу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время уголовное производство, возбужденное в отношении молодого человека, передано в суд, сообщает Degpunktā.

В 2022 году все пенсионные планы в Латвии и других странах пережили спад. Это случилось после периода беспрецедентного позитивизма на финансовых рынках, когда и акции, и облигации резко росли в цене, передает Diena.

Вита младше сестры на 12 лет. В детстве та всегда заботилась о ней - как старшая. Сейчас сестре Виты уже 64 года. У нее быстро прогрессирующая деменция, и женщины поменялись ролями. Однако одного ухода недостаточно. Пару недель назад сестру Виты поместили в пансионат. На самом деле он называется по-другому - социально-реабилитационная гостиница. Так Вита и сказала сестре: ты поедешь в гостиницу. Отзывы о ней хорошие. Но... как знать, правда ли это? Вита не знает, какой еще мог быть выход. И был ли он вообще?