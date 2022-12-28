Каждый день приближает нас к Новому году. А чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал для вас главные новости за среду, 28 декабря.
ГЛАВНОЕ ЗА 28 ДЕКАБРЯ ⟩ Итоги года, справедливые зарплаты в Латвии и самая молодая мама в мире
Новости Латвии:
Портал RUS TVNET подводит итоги 2022 года. Мы решили продолжить традицию прошлого года и важные события обозначить буквами алфавита. Первую часть нашего алфавита-2022 - от А до О - читайте здесь. А вторая выйдет завтра.
Во второй серии викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых" участники отгадывают страны, в которых, как и в Латвии, тоже традиционно едят пипаркукас, и вспоминают, бывал ли когда-то в Риге настоящий Санта-Клаус.
Понятие "справедливая оплата труда" в первую очередь ассоциируется с разницей в оплате труда мужчин и женщин, но на самом деле он охватывает гораздо больше. Справедливая оплата подтверждает, что все работники имеют одинаковые возможности и что для всех при расчете зарплаты применяются одинаковые принципы.
В последние дни 2022 года портал Chayka.lv опубликовал первую серию документального фильма DAUGAYPILS: "Невидимые люди". Это специальный проект Chayka.lv о жизни ЛГБТ-комьюнити в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии.
Чтобы и дальше оказывать своевременную экстренную медицинскую помощь пациентам в критических для жизни ситуациях, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) со среды, 28 декабря, переходит на работу в режиме чрезвычайной ситуации.
В конце июня стало известно об убийстве молодой девушки в Царникаве - одноклассник жертвы задушил ее, осквернил тело и закопал в лесу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время уголовное производство, возбужденное в отношении молодого человека, передано в суд, сообщает Degpunktā.
В 2022 году все пенсионные планы в Латвии и других странах пережили спад. Это случилось после периода беспрецедентного позитивизма на финансовых рынках, когда и акции, и облигации резко росли в цене, передает Diena.
В среду, 28 декабря, члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решили призвать Сейм дать согласие на продолжение уголовного преследования депутата Глории Гревцовой ("За стабильность!").
Вита младше сестры на 12 лет. В детстве та всегда заботилась о ней - как старшая. Сейчас сестре Виты уже 64 года. У нее быстро прогрессирующая деменция, и женщины поменялись ролями. Однако одного ухода недостаточно. Пару недель назад сестру Виты поместили в пансионат. На самом деле он называется по-другому - социально-реабилитационная гостиница. Так Вита и сказала сестре: ты поедешь в гостиницу. Отзывы о ней хорошие. Но... как знать, правда ли это? Вита не знает, какой еще мог быть выход. И был ли он вообще?
Министерство экономики Латвии передало на общественное обсуждение до 6 января 2023 года предложения о новой мере поддержки - ссудах на выкуп подлежащей отчуждению земли многоквартирных домов, передает Diena.
За рубежом:
Российские силы под украинским городом Бахмут истощены, поэтому ожидается кульминация событий, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Российским солдатам, которые отправляются для участия в боевых действиях в Украине в рамках мобилизации, предоставят право бесплатно заморозить свои половые клетки в криобанках, пишет "Русская служба Би-би-си".
Новый внедорожник российского производства "Москвич 3" будет стоить почти два миллиона рублей, т. е. чуть более 26 200 евро, сообщают российские СМИ.
Сторонники "русского мира" из Германии сотрудничают с правыми радикалами и могут получать деньги из российского посольства.
Наемники ЧВК "Вагнер", участвующие в штурме украинского Бахмута, выступили с оскорбительным обращением в адрес главы российского Генштаба, обвинив его в недостаточных поставках боеприпасов на передовую. Основатель ЧВК Евгений Пригожин поддержал своих бойцов.
Россия высылает дипломата из посольства Литвы, сообщил в среду, 28 декабря, МИД России.
Интересное чтиво:
Группа The Steel Mustang сняла еще одно музыкальное видео по мотивам популярной книжной и игровой серии "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.
36-летняя хоккеистка и бывший вратарь российского клуба "Торнадо" Ким Мартин Хассон рассказала, что во время выступлений в России её заставляли пить водку после побед в матчах, пишет "Спорт-экспресс".
Рождественская атмосфера, созданная в Латвии, особенно ярмарка в Старой Риге, были отмечены в зарубежных СМИ. Так, Рига была признана одним из самых красивых мест во время праздников.
В 1939 году в перуанской провинции Тикрапо произошли необычные роды: пятилетняя девочка родила сына. Ребенка назвали Херардо в честь хирурга, который сделал кесарево сечение. Лина Медина до сих пор считается самой молодой матерью в мире.
4 января в Петербурге пройдет спектакль "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой в главной роли. Он вызвал интерес со стороны нескольких депутатов. Один из них намекнул, что было бы неплохо актрисе выступать с бойцами ЧВК Вагнера, пишет "Медуза".
Слышали ли вы, что кола приходит на помощь, если вы переели или болит живот? Как программе Латвийского телевидения Revidents рассказал профессор, гастроэнтеролог Анатолий Данилан, кола не улучшает пищеварение, но ее можно пить после праздников, чтобы способствовать восстановлению организма.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!