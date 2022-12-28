Россия высылает литовского дипломата

По словам МИД России, дипломата высылают в ответ на то, что Вильнюс объявил "персоной нон грата" дипломата посольства России в Литве в начале декабря.

Временного поверенного в делах Литвы в России Юргиту Цибульскене в среду, 28 декабря, вызвали в МИД России, где ей сообщили, что один из дипломатов посольства Литвы в России объявлен "персоной нон грата" и должен покинуть Россию в течение пяти дней.

Уже сообщалось, что в начале декабря один из сотрудников российского посольства в Литве был объявлен "персоной нон грата". Решение было основано на его "действиях, несовместимых со статусом дипломата".

Сотрудник российского посольства должен был покинуть Литву в течение пяти дней.

Это был четвертый случай высылки российского дипломата из Литвы после повторного вторжения России в Украину.

В марте Литва выслала четырех российских дипломатов в знак солидарности с Украиной, переживающей беспрецедентную военную агрессию России.

В ответ на преступления, совершенные российской армией в городе Буче, правительство Литвы в апреле приняло решение о снижении уровня дипломатического представительства между Литвой и Россией и выслало из страны посла России в Литве Алексея Исакова. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

В октябре Литва выслала исполняющего обязанности временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Решение было основано на действиях и заявлениях, несовместимых с дипломатическим статусом.