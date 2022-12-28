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В России пара пенсионеров пыталась сжечь военкомат

rus.tvnet.lv
В России пара пенсионеров пыталась сжечь военкомат
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Поджег военкомата
Поджег военкомата Фото: Ekrānšāviņi no video

В российском Подольске супружеская пара пенсионеров поймана при попытке поджечь военный комиссариат, который занимается мобилизацией для войны в Украине, сообщает "Медуза".

70-летний мужчина облил бензином тряпку, положил ее на окно военкомата и поджег. Тем временем это снимала его 76-летняя жена.

Пара была задержана проезжавшим мимо полицейским патрулем. Вскоре пожар был потушен.

Пока местные чиновники не комментируют причину, по которой пенсионеры пытались поджечь военкомат.

С момента объявления мобилизации в России были сожжены десятки военкоматов.

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