В российском Подольске супружеская пара пенсионеров поймана при попытке поджечь военный комиссариат, который занимается мобилизацией для войны в Украине, сообщает "Медуза".
В России пара пенсионеров пыталась сжечь военкомат
В России пара пенсионеров пыталась сжечь военкомат
70-летний мужчина облил бензином тряпку, положил ее на окно военкомата и поджег. Тем временем это снимала его 76-летняя жена.
Пара была задержана проезжавшим мимо полицейским патрулем. Вскоре пожар был потушен.
Пока местные чиновники не комментируют причину, по которой пенсионеры пытались поджечь военкомат.
С момента объявления мобилизации в России были сожжены десятки военкоматов.
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