В России пара пенсионеров пыталась сжечь военкомат

70-летний мужчина облил бензином тряпку, положил ее на окно военкомата и поджег. Тем временем это снимала его 76-летняя жена.

Пара была задержана проезжавшим мимо полицейским патрулем. Вскоре пожар был потушен.

Пока местные чиновники не комментируют причину, по которой пенсионеры пытались поджечь военкомат.

С момента объявления мобилизации в России были сожжены десятки военкоматов.