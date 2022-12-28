В воскресенье, 25 декабря, в 18:30 сотрудники полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи в Кенгарагсе, чтобы убедиться, что в квартире не употребляется алкоголь в присутствии несовершеннолетнего ребенка, а также оценить условия для проживания ребенка, сообщает полиция Рижского самоуправления
В Кенгарагсе полиция изъяла ребенка из-за пьянства отца и ужасных условий жизни
Когда полиция прибыла на место она застала мужчину в явном алкогольном опьянении. В квартире полиция увидела еще двух человек - девятилетнюю дочь мужчины, а также брата мужчины, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
При осмотре квартиры было установлено, что в ней был беспорядок - липкие полы, разбросанная одежда, окурки, несколько бутылок спиртных напитков и остатки еды.
В комнате девятилетней девочки не было света и правильно обустроенного спального места, а электрическая розетка на стене не была закреплена.
Выяснилось, что у семьи нет родственников, которые проживают в Риге и могли бы в данный момент приехать на место происшествия, чтобы позаботиться о несовершеннолетней девочке.
У отца ребенка был проведен анализ на концентрацию алкоголя, который показал опьянение 3,19 промилле, после чего было принято решение о доставке ребенка в кризисный центр.
В отношении отца ребенка возбуждено два производства по административным правонарушениям - за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, необеспечение благоприятных для здоровья и жизни условий проживания.
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