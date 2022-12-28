В Кенгарагсе полиция изъяла ребенка из-за пьянства отца и ужасных условий жизни

Когда полиция прибыла на место она застала мужчину в явном алкогольном опьянении. В квартире полиция увидела еще двух человек - девятилетнюю дочь мужчины, а также брата мужчины, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре квартиры было установлено, что в ней был беспорядок - липкие полы, разбросанная одежда, окурки, несколько бутылок спиртных напитков и остатки еды.

В комнате девятилетней девочки не было света и правильно обустроенного спального места, а электрическая розетка на стене не была закреплена.

Выяснилось, что у семьи нет родственников, которые проживают в Риге и могли бы в данный момент приехать на место происшествия, чтобы позаботиться о несовершеннолетней девочке.

У отца ребенка был проведен анализ на концентрацию алкоголя, который показал опьянение 3,19 промилле, после чего было принято решение о доставке ребенка в кризисный центр.

В отношении отца ребенка возбуждено два производства по административным правонарушениям - за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, необеспечение благоприятных для здоровья и жизни условий проживания.