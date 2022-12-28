В настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку из 10 200 военнослужащих, но этого количества недостаточно для нового вторжения в Украину, заявил в среду, 28 декабря, глава украинской пограничной службы Сергей Дайнеко.
Украина: Россия собрала в Беларуси 10 200 солдат
Украина: Россия собрала в Беларуси 10 200 солдат
"Та группировка, которая есть у вооруженных сил Российской Федерации [в Беларуси], а это 10 200 военнослужащих, не может выполнить задачу повторного вторжения на территорию нашей страны", - сказал Дайнеко в эфире национального телемарафона.
Ежедневно разведка, пограничники, оперативно-розыскные подразделения отслеживают ситуацию на территории Беларуси, им также помогают "тихие помощники", констатировал глава пограничной службы.
Все они сообщают, что у врага "нет реальных шансов" атаковать.
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