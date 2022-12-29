По соображениям безопасности, в Латвию не пустили двух граждан России

В среду, 28 декабря, въезд в Латвию был запрещен 10 иностранцам. В пунктах пограничного контроля Виентули, Терехово и Гребенево въезд в Латвию был запрещен двум гражданам Молдовы и одному гражданину Украины, так как у них не было действительной визы или вида на жительство, и пяти гражданам Молдовы, поскольку они не смогли обосновать цель въезда и пребывания.

В пункте пограничного контроля аэропорта "Рига" был констатирован один из въезжающих из Копенгагена гражданин Латвии, который находился в розыске полиции, а в пункте пограничного контроля Силене был задержан въезжающий в Латвию гражданин Казахстана, который находился в розыске полиции. Оба этих лица задержаны и переданы в Государственную полицию.

В целом 28 декабря Государственная пограничная охрана на внешних границах и внутри страны констатировала 58 правонарушителей, в том числе на внешних границах были констатированы 32 нарушителя.